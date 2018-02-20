В Верхней Салде на площади горит пилорама, жителей просят не открывать окна (ФОТО)

В Верхней Салде пожарные тушат большой пожар на пилораме, площадь возгорания составила уже тысячу квадратных метров. Из-за сильного задымления жителей города просят не открывать окна, а в район пожара направили химиков, которые проверят содержание вредных веществ в атмосфере.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 12:40. Горит кровля и пиломатериалы в здании пилорамы. Огонь быстро распространяется по зданию и площадь пожара составляет уже 1 000 квадратных метров. Угрозы распространения огня за пределы здания нет, – уточняют в МЧС, – на месте работают более 30 пожарных и 9 единиц пожарной и спецтехники ликвидируют пожар. Огонь уже локализован.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области

«Для мониторинга состояния воздуха в район пожара направлены специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части. В связи с распространением задымления в сторону жилых строений Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей района, граничащего с местом пожара, не открывать окна, по возможности меньше времени находится на улице и регулярно проводить влажную уборку помещений», – сообщают спасатели.

Добавим, что пострадавших нет. Все сотрудники пилорамы смогли самостоятельно покинуть здание еще до приезда пожарных.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.02.18

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