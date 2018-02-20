Пожар на пилораме в Верхней Салде потушен (ФОТО)

Пожар на пилораме в Верхней Салде удалось потушить. Однако площадь имущества, поврежденного огнем, составила 1200 кв. метров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, потушить огонь удалось к 16:03. Уже известно, что возгорание началось с сушильной камеры, а оттуда пламя начало быстро распространяться по горючим материалам. По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за нарушения технологического процесса сушки досок. Люди в огне не пострадали.

Сегодня около полудня в Верхней Салде загорелась пилорама. Из-за сильного задымления жителей города попросили не открывать окна, а в район пожара направили химиков, которые проверяли содержание вредных веществ в атмосфере. В МЧС отметили, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет.

Верхняя, Салда, служба информации

Верхняя, Салда. Другие новости 20.02.18

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