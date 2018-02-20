Полиция задержала и оштрафовала автора «Гоп-стопа» у стадиона (ФОТО)

Полицейские задержали автора композиции «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла», которая появилась у стадиона 15 февраля. Им оказался 30-летний неработающий местный житель, который рассказал, что знак «дорисовал» в рамках художественной акции. С мужчины взыскали 5 тысяч рублей штрафа, свою вину он признал.

Напомним, 15 февраля в интернете стали распространять фотографии, сделанные у Центрального стадиона, – на них видны дорожные знаки «Стоп», дополненные другими табличками, составляющими цитату из песни Александра Розенбаума «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла». Уральцы сразу усомнились в том, что это реальные таблички, решив, что это лишь фотомонтаж. Однако горожане рассказывают, что в первой половине дня строчки из популярной песни все же действительно были на столбе, однако потом исчезли.

Фото со страницы Алексея Шахова в фейсбуке

Как сообщили сегодня в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, сотрудники Госавтоинспекции все-таки задержали подозреваемого «в порче дорожного знака на улице Репина».

«Полицейские установили личность и 20 февраля задержали подозреваемого. Местного неработающего жителя 1988 года рождения доставили в дежурную часть Госавтоинспекции для разбирательств. Со слов подозреваемого, 15 февраля он по собственной инициативе установил таблички на дорожном знаке в рамках некой художественной акции. В отношении гражданина рассмотрено административное производство, предусмотренное статей 12.33 КоАП Российской Федерации (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). В итоге на мужчину наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. 30-летний местный житель вину признал», – сообщили в пресс-группе.

Госавтоинспекторы настаивают, что порча знаков создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровью его участников.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.02.18

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