Ждать бурного роста цен на нефть не приходится – заявление на промышленном форуме

Важность углеводородов в экономике Российской Федерации падает, а потому необходимо формировать новые технологии, создавать инновационные предприятия, переходить к созданию продукции высокого передела, востребованного на внутреннем и внешнем рынке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня в ходе промышленного форума «Локомотивы роста», проходящего в Екатеринбурге, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, создавать новые технологии и производства Россию заставляет жизнь. «Ожидать бурного роста цен на нефть в ближайший период не приходится. Поведение наших западных партнёров, санкции, введённые против нашей страны, ставят нас перед выбором: или мы сами учимся производить все то, что может понадобиться на внутреннем рынке и пользоваться спросом на внешнем рынке, или мы будем возвращаться в 90-е годы», – заявил Турчак.

Векторами развития экономики могут стать прежде всего производство продукции высокого передела, создание новых высокотехнологичных производств, диверсификация оборонных предприятий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.02.18

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