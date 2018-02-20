Мэрия хочет ввести «налог на дождь» для застройщиков «Экспо-сити»

Администрация Екатеринбурга планирует потратить 30 миллионов рублей на разработку инвестиционной программы для строительства дождевой канализации на территории будущей застройки под «Экспо-2025». В одиночку с возведением ливневок городской бюджет не справится, поэтому в мэрии рассматривают вариант с введением тарифа за подключение к сетям для застройщиков. Депутаты гордумы окрестили такой подход «налогом на дождь», но признали решение правильным.

О новой схеме водоотведения с правобережного ВИЗа сегодня рассказала руководитель комитета по благоустройству Тамара Благодаткова на заседании комиссии по городскому хозяйству ЕГД. По ее словам, если микрорайон будет активно застраиваться (как и предполагается в случае победы заявки Екатеринбурга на «Экспо-2025»), существующие ливневки на улицах Татищева, Крауля и Лоцмановых не справится с нагрузкой. Поэтому планируется построить очистные сооружения в районе Большого Конного полуострова, магистральные сети дождевой канализации или один коллектор, в который будут скапливаться стоки со всего микрорайона.

На данный момент мэрии пока заказала техническое исследование сетей канализации и предварительно договорилась с УрГЭУ о расчете тарифов для застройщиков на подключение и транспортировку стоков.

«Для разработки тарифа будет объявлен муниципальный заказ. Мы планируем, что аукцион состоится в марте. Надеюсь, что в нем примут участие только специалисты УрГЭУ, так как они готовы взять эту работу. Если будет еще кто-то, тогда рассудит ФЗ-44», – отметила Тамара Благодаткова.

Депутаты поинтересовались, могут ли тарифы за ливневки потом аукнуться на стоимости недвижимости в городке «Экспо». На что чиновники мэрии развели руками – себестоимость квадратного метра застройщик устанавливает самостоятельно. Владимир Крицкий, который участвовал в конкурсе концепций застройки правобережного ВИЗа, инициативу администрации города одобрил. «Сегодня освоению этой территории мешает отсутствие коллекторов и схемы водоотведения. А в рамках инвестпрограммы застройщики будут платить этот тариф», – добавил депутат.

Тамара Благодаткова отметила, что инвестпрограммы – сегодня чуть ли не единственный способ строить ливневки в отдаленных районах города. Пока в Екатеринбурге всего 30% улиц обеспечены дождевой канализацией.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.02.18

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