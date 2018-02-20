300 родителей в Свердловской области сдали ЕГЭ по русскому языку (ФОТО)

В Екатеринбурге родители выпускников сегодня добровольно сдавали ЕГЭ по русскому языку. Средние баллы мамам и папам не ставили, но проверяющие отметили, что с заданиями справились все участники экзамена, хотя на написание отводилось менее часа.

Акция «День сдачи ЕГЭ с родителями» проводится второй год подряд по инициативе Рособрнадзора. Мамы и папы проходят через все этапы, через которые предстоит пройти весной детям: инструктаж, заполнение бланков, выполнение заданий и проверка работ. Все это делается, чтобы родители на себе испытали особенности процедуры.

В Екатеринбурге сегодня в Институте образования Свердловской области ЕГЭ сдавали родители выпускников из Березовского, Верхней Пышмы и других близлежащих городов. Также акцию провели в 28 муниципалитетах региона, в числе которых, например, Первоуральск и Новоуральск. Всего по области в акции поучаствовали более 300 человек, – сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики.

«Я решил принять участие в акции, чтобы понять специфику экзамена, зная заранее, сможешь лучше подготовить собственного ребенка. И просто интересен свой уровень. Я никак не готовился, интересно проверить свои знания в том числе», – рассказал председатель родительского комитета гимназии № 70 Александр Голиков.

Отметим, что по итогам проверки с работой справились все родители, хотя средний балл им не выставляли.

«Средний балл не высчитывали, так как ЕГЭ – демонстрационный (количество заданий сокращено, по времени экзамен длился около часа вместе с инструктажем и заполнением бланков). Не все родители решили писать сочинение, но в тех работах, где сочинение было, эксперты отметили очень хороший уровень», – рассказали в ДИПе.

Отметим также, что в этом году в Свердловской области для сдачи ЕГЭ зарегистрировались 18132 выпускника. Наиболее популярными экзаменами по выбору традиционно стали математика профильного уровня, обществознание и физика. Досрочный этап сдачи пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля. Содержательных изменений в ЕГЭ-2018 практически нет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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