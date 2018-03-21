Первый пошёл: 74 свердловских школьника сегодня сдают досрочные ЕГЭ по географии и информатике

Сегодня стартовал досрочный этап сдачи единого госэкзамена. Первыми свои знания проверят выпускники прошлых лет, вечерних школ, а также школьники, которые во время основного этапа будут на соревнованиях или лечении. В Свердловской области сегодня 59 человек сдают ЕГЭ по информатике, и 15 человек – по географии.

В 2018 году досрочный период сдачи ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля. Раньше других экзамены, как правило, сдают выпускники вечерних школ, призывники текущего года, а также те школьники, которые во время основного этапа проведения экзаменов будут отсутствовать по уважительным причинам. В частности, досрочно сдают ЕГЭ участники спортивных соревнований или учебных олимпиад, а также дети, у которых запланировано лечение. В Свердловской области таких набралось 74 человека: 59 человек сдадут ЕГЭ по информатике, еще 15 – по географии. Все они подавали заявление об участии в данном этапе до 1 марта. Кто не явится на экзамен сегодня, сможет сдать ЕГЭ только в июле, после прохождения основной волны.

Следующими экзаменами досрочного этапа станут русский язык (23 марта), история и химия (26 марта), иностранные языки (28 марта), математика (30 марта), письменный иностранный, биология и физика (2 апреля), обществознание и литература (4 апреля). Далее следуют резервные дни.

Основной этап сдачи ЕГЭ начнется с 28 мая и продлится до 2 июля. Дополнительный период – с 4 по 15 сентября. Всего в Свердловской области для сдачи ЕГЭ зарегистрировались 18132 выпускника. Наиболее популярными экзаменами по выбору традиционно стали математика профильного уровня, обществознание и физика. Содержательных изменений в ЕГЭ-2018 практически нет. Для выпускников текущего года обязательными для сдачи дисциплинами являются русский язык и математика. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Остальные предметы экзаменуемые сдают, основываясь на собственном выборе. Такие дисциплины, прежде всего, необходимы тем, кто желает продолжить обучение в высшем учебном заведении.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.03.18

Жители Верхней Пышмы жалуются, что «Среднеуральская» сбрасывает требуху кур в местную речку (ФОТО, ВИДЕО). / На Екатеринбург снова обрушится сильный снегопад. / Бывшего чиновника Росреестра хотят освободить от уголовной ответственности: попытка № 2 и зигзаги правосудия. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»