В Екатеринбурге улицу Горького перекроют на две недели

В Екатеринбурге на две недели закрывается движение по улице Горького. Причина перекрытия – строительство канализационной сети, которое ведет ООО «УралСтройМонтаж».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, дорогу закрывают в районе дома № 14а с 26 февраля по 6 марта. Автомобилистам предлагают объезжать этот участок по улицам Карла Маркса, Энгельса и Гоголя.

Екатеринбург, служба информации

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