Из-за перекрытия улицы Горького в центре Екатеринбурга изменилась схема движения (ФОТО)

С сегодняшнего дня на две недели закрыли улицу Горького. Для объезда участка по соседним улицам – Карла Маркса, Энгельса и Гоголя – организовано двустороннее движение. Из-за путаницы сегодня утром в центре были пробки.

Напомним, с 26 февраля по 6 марта закрыли движение на улице Горького в районе дома №14а. Там идет строительство канализационной сети, и проезд автомобилей невозможен. Объезд организован по соседним улицам: до 6 марта Карла Маркса, Энгельса и Гоголя стали двусторонними.

Как сообщают сегодня автомобилисты, с утра на данном участке была путаница. Многие были не в курсе перекрытий. До сих пор «Яндекс. Пробки» фиксирует затруднение движения по Энгельса.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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