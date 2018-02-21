Щербатый тротуар из Екатеринбурга завел себе инстаграм

В Екатеринбурге появился инстаграм тротуара – он покрыт плиткой, сколотой и разбитой. Удостовериться в этом может каждый, кто ходит по улице Радищева.

Покрытие, идя по которому запросто можно травмироваться, испорчено уже много лет, однако с ремонтом никто не торопится. Это и побудило екатеринбурженку создать аккаунт участка тротуара – возможно, так на проблему обратят внимание.

«Тротуар будет писать до тех пор, пока его не отремонтируют. Подпишитесь на него. Может, хоть одним убогим тротуаром в нашем любимом городе станет меньше», – поясняет автор идеи, журналист Полина Борисевич.

Екатеринбург, служба информации

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