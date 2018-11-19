У автора инстаграма про разбитый тротуар в Екатеринбурге увели аккаунт

Автор инстаграма «Тротуар на Радищева» (@suda_hodi) Полина Борисевич пожаловалась, что у нее украли аккаунт. Примечательно, что это произошло после того, как девушка выступила на форуме «Города России 2030» в качестве спикера на секции «Интернет как фактор развития городов».

Аккаунт девушка завела в феврале этого года. «Тротуар будет писать до тех пор, пока его не отремонтируют. Подпишитесь на него. Может, хоть одним убогим тротуаром в нашем любимом городе станет меньше», – писала тогда Полина.

В августе тротуар, наконец, отремонтировали. «Я говорю вам пока и пишу это прощальное письмо с благодарностью за то, что вы были вместе со мной. Не грустите, что меня больше не будет. Что-что, а это точно к лучшему! До встречи в следующей жизни», ‒ было сказано в посте.

Впрочем, ремонт не был завершен, поэтому автор аккаунта сейчас пытается вернуть доступ к нему, чтобы закончить начатое.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.11.18

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