Бывшие площади ОблТВ отдали в АО «Телевизионная сеть»

Депутаты заксобрания одобрили приобретение в областную собственность акций АО «Телевизионная сеть».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в качестве взноса в уставный капитал акционерного общества областные власти решили передать не деньги, а нежилые помещения стоимостью 40 млн рублей в здании на улице Восточной, 56, где раньше располагалось «Областное телевидение». Сейчас, по словам депутата Владимира Никитина, там чуть ли не склады, поэтому МУГИСО предлагает начать использовать эти площади более эффективно.

Напомним, АО «Телевизионная сеть» было создано Министерством госимущества Свердловской области. Сфера деятельности – информационные технологии. Ожидается, что на новых площадях будет размещаться оборудование, необходимое для работы компании. В правительстве надеются, что это позволит сохранить и улучшить телесигнал в населенных пунктах области и повысит доступность интернета.

Екатеринбург, служба информации

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