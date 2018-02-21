Верхней Пышме отдали часть областной автотрассы под трамвайные пути

Свердловское заксобрание одобрило предложение минтранса передать в собственность Верхней Пышмы участка областной автотрассы Екатеринбург – Невьянск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об участке стоимостью 21,4 млн рублей и длиной 1 км 108 м, проходящем по территории Верхней Пышмы. Передача обусловлена строительством трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма.

Напомним, на строительство трамвайной линии между Верхней Пышмой и Екатеринбургом в 2018 году и плановом периоде Свердловская область потратит почти миллиард рублей. Трамвай планируют запустить в 2019 году, работать он будет по принципу наземного метро. К тому времени должны быть построены: линия от конечной остановки на Фрезеровщиков до границы Екатеринбурга, и вторая линия – по территории Верхней Пышмы.

Екатеринбург, Верхняя Пышма, служба информации

Екатеринбург, Верхняя Пышма. Другие новости 21.02.18

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