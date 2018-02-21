Поспешить с декларациями, чтобы успеть исправить ошибки: депутатам дали задание

Депутатам заксобрания посоветовали не тянуть с заполнением деклараций о доходах и имуществе за 2017 год, чтобы в случае чего успеть исправиться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом попросил по окончании сегодняшнего пленарного заседания председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах Владимир Никитин. Он напомнил, что срок подачи деклараций истекает 1 апреля, а затем депутатам дается только один месяц на внесение каких-то исправлений и дополнений. По словам Никитина, один месяц на внесение поправок – это очень мало, и некоторые не укладываются.

Напомним, вопрос деклараций сейчас в заксобрании является довольно проблемным. Сегодня Людмила Бабушкина подтвердила РИА «Новый День», что в заксо из областной прокуратуры поступило представление на депутатов, которые допустили неточности при заполнении декларации о доходах и имуществе за 2016 год. Сейчас ведется внутреннее разбирательство, окончательного решения пока нет. Уже известно, что нарушения некоторых депутатов коллеги сочли незначительными, но есть и более серьезные вопросы. «Как только работа комиссии по представлениям прокуратуры завершится, я вам доложу», – сообщила Бабушкина.

Добавим, что, хотя депутаты должны отчитаться о доходах до 1 апреля, решение об открытой публикации этих данных принимает специальная комиссия под руководством Владимира Никитина. Как правило, это происходит не раньше июля.

Екатеринбург, служба информации

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