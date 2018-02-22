Фото дня: в поезде «Москва – Абакан» замечена реклама ЛДПР

Политика догнала читателя РИА «Новый День» там, где он этого не ждал: в поезде «Москва – Абакан».

Как рассказал екатеринбуржец Алексей, в вагоне на стене размещен фирменный плакат ЛДПР с интернет-адресом ее официального сайта. Больше никакой информации на плакате нет – ни об его изготовителях, ни о грядущих выборах президента.

Добавим, что агитацией он считаться не может, так как не содержит призыва голосовать за конкретного кандидата на конкретных выборах.

Екатеринбург, Тюмень, служба информации

Екатеринбург, Тюмень. Другие новости 22.02.18

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