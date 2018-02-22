«Другой оркестр» объявил сбор средств на запись дебютного альбома

Экспериментальный «Другой оркестр» из Екатеринбурга запустил сбор средств для записи дебютного альбома. На первой пластинке появятся собственные композиции екатеринбургского музыкального коллектива, сыгранные вживую в стилях drum and bass, idm и trip-hop. Выпуск релиза намечен на весну 2018 года.

Поддержать музыкантов можно на краудфандинговой площадке Planeta.ru. Самые активные участники получат бонусы – от цифровой версии альбома и мерча до эксклюзивного концерта.

«Компактный диск для нас – это рубеж, некая отправная точка для дальнейшей жизни оркестра в культурном пространстве города, страны и не только. Альбом можно будет слушать дома, в машине, да где угодно, ведь будет он в отличном качестве, так как концертный звук далек от идеального. Альбом, на котором будут авторские треки, станет для оркестра шагом вперед. Сколь угодно можно играть The Prodigy и других, кого мы сильно любим, но своё оно и есть своё – это выход за рамки кавер-исполнительства. И главное – это просьбы! Именно просьбы наших зрителей на концертах «Где диск-то купить?» побудили нас задуматься о нашем первом альбоме», – рассказал худрук и дирижер «Другого оркестра» Александр Жемчужников.

В записи альбома примут участие диджей Fantastic Fresh, этно-проект «Sage» и исполнительница русского фольклора из Перми Ирина Пыжьянова. Авторы треков – сам Александр Жемчужников, пианист-клавишник Антон Бородин, а также композиторы Ольга Шайдуллина и Евгений Толстых, с которыми оркестр давно сотрудничает.

Проект «Другой оркестр» был создан выпускниками Уральской государственной консерватории имени Мусоргского, которые решили играть электронную музыку на классических инструментах. В составе коллектива есть скрипки, виолончели, флейты, саксофоны, рояль, бас-гитары и барабаны.

За восемь лет музыканты дали свыше ста концертов, исполняя каверы на The Prodigy, Depeche Mode, Radiohead, Portishead. «Другой оркестр» первым в России сыграл «лайвом» techno-программу, а также стал первооткрывателем оркестрового диджеинга. Музыканты также участвовали в совместных проектах с екатеринбургскими группами Курара, Ek Playaz, Blues Doctors и «Сансара».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.02.18

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