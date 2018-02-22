Терапевта из Асбеста отправили в колонию за долги перед пациентами

Асбестовский городской суд вынес приговор участковому терапевту из поликлиники № 3. Женщину признали виновной в мошенничестве.

Как сообщила помощница судьи Марина Кочелаева, врач брала деньги в долг у своих же пациентов и обещала вернуть их, хотя не собиралась этого делать. В общей сложности она заняла у десяти человек 172 тысячи рублей. Деньги женщина брала, когда приходила в квартиры свих пациентов на вызов.

Свою вину терапевт признала целиком. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на 2 года и 7 месяцев. Кроме того, врач должна будет вернуть долги всем пациентам.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.02.18

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