В Асбесте врач осуждена за мошенничество в третий раз подряд

Обвиняемая брала в долг у пациентов, но деньги кредиторам не возвращала.

Начиная с прошлого года в отдел полиции Асбеста начали поступать заявления от жителей города о том, что путем обмана и злоупотребления доверием их лечащий врач с 2015 года занимала крупные суммы на несколько дней, но деньги не возвращала. В сентябре 2016 года по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации ее осудили за похищение денежных средств на общую сумму 325,7 тысячи рублей. Суд назначил ей наказание в виде условного лишения свободы с испытательным сроком два года.

В октябре 2016 года мировым судом Асбестовского судебного района Свердловской области эта же врач была осуждена по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса за хищение денежных средств на общую сумму 3,5 тыс. рублей. Обвиняемая подвергнута наказанию в виде обязательных работ на срок 150 часов, но и на этом история не закончилась.

По версии органов предварительного следствия, мошенница, находясь в служебном кабинете, достоверно зная о деньгах у престарелой пациентки, убедила дать ей в долг 20 тысяч рублей. С января по февраль текущего года она таким же образом похитила еще у двух человек 5,5 тыс. рублей. Деньги она, разумеется, не вернула.

На суде женщина признала свою вину, пообещав вернуть деньги. Приговором суда она признана виновной в совершении мошеннических действий с причинением значительного ущерба потерпевшим. Суд определил ей наказание в виде исправительных работ сроком на год с ежемесячным удержанием 10 процентов заработка в доход государства. Также осужденной придется вернуть долги обманутым людям.

Асбест, служба новостей РИА «Новый День»

Асбест. Другие новости 02.06.17

На Среднем Урале проверку МЧС прошли только два городских пляжа. / Сбежавшая из дома асбестовская лицеистка сама вернулась в социальный центр. / В Первоуральске задержали главу управления капстроительства по делу о разрушенном доме в Вересовке. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»