Пробитое дно, Дракула в Диснейленде и голимый популизм: обзор предвыборных роликов (СКРИНЫ)

Завершается первая неделя предвыборной агитации в СМИ. Все восемь кандидатов в президенты запустили в телеэфир свои агитационные ролики. После их просмотра и эксперты, и рядовые зрители сходятся в одном – кампания по-прежнему больше похожа на имитацию, а уровень политической рекламы в стране в большинстве случаев крайне низок.

По мнению руководителя Уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолия Гагарина, относительно качественно сделаны ролики кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского, который нынче идет на выборы уже шестой раз. В ролике есть информационная составляющая, нужные визуальные образы, есть тексты, которые «читаются», есть правильные интонации. «Жириновский читает текст сам, и это правильно», – отмечает эксперт. Политолог Сергей Мошкин согласен с тем, что Жириновский действует в целом в рамках канонов политической рекламы, но выходит за берега здравого смысла, обещая россиянам 4-5-комнатные квартиры. Оценки рядовых пользователей еще короче – «постарел», «выступает с поутихше-потухающим напором».

У кандидата от КПРФ Павла Грудинина, по оценкам экспертов, ролик тоже достаточно хорошо проработан в плане выбора выразительных средств. В нем присутствует и традиционная для коммунистов красная гамма, предназначенная ядерному электорату КПРФ, и яркое изображение «чудо-совхоза», на которое должны клюнуть, скорее, молодые коммунисты, которые, по оценкам Сергея Мошкина, скорее являются социал-демократами. В соцсетях Грудинину дают более эмоциональные оценки (в основном девушки): от «Дракулы в Диснейленде» до «отмытого колхозника дяди Пети».

Наихудшим роликом опрошенные эксперты признали рекламу Бориса Титова. После нескольких слайдов с цифрами, свидетельствующими о глубоком экономическом кризисе, появляется надпись на белом фоне: «А что Титов?». «Это что-то запредельное и инфернальное. Если бы у рекламы было дно, то оно было бы пробито, – считает Анатолий Гагарин, – похоже, что ролик делали люди, пришедшие из бизнес-рекламы. Но практика показывает, что изготовленная ими политическая реклама не дает хороших результатов». Тем не менее, ролик уже привел к появлению в рунете пародии на четверостишие Евгения Евтушенко: «Постель была расстелена, и ты была растеряна... Ты спрашивала шепотом: «А что Титов? А что Титов?». «У Титова – странный, ни к чему не обязывающий ролик. Может показаться, что его НЛП-шники развели, – предположил Сергей Мошкин. – Хотя, может, в этом и была задача: фамилия крутанулась в эфире, вдруг запомнится».

Штаб Ксении Собчак попытался в своем ролике создать новый образ своей героине – увести ее от «Дома-2» и показать политическим борцом. Все каноны политической рекламы, по мнению Сергея Мошкина, соблюдены – есть выраженная позиция, есть видеохроника, есть посыл. «Но Собчак – дама мятущаяся, сформировать ее образ для массового зрителя довольно сложно», – считает он. Его коллега Анатолий Гагарин увидел в рекламе Собчак явную вторичность: «Это явная попытка подражать Юлии Тимошенко, но подходящего образа для Ксении все-таки не нашли. У нас – не Украина, и она – не Тимошенко: у них совершенно разные истории».

Практически никак не отложились в сознании у зрителей ролики Серея Бабурина и Максима Сурайкина: кандидаты обозначают свое участие в кампании, но делают это исключительно тускло и скучно.

Огорчил политологов и ветеран либерального движения Григорий Явлинский. «Хороший человек Григорий Алексеевич, но годной рекламы у него никогда не было. Вот и сейчас будто бы присел на стульчак, перелистывает газету. Пахнуло девяностыми. Очень жаль, что у него такая некреативная команда», – считает Мошкин. «Сценарий из КВН с падающими картинками выглядит откровенно уныло. То, что там написано маленькими буковками, не то что бабушка, ни один зритель не увидит. Кажется, что люди вообще забыли принципы политической рекламы. Заунывные речи Явлинского никому не интересны. Хотя бы перед выборами можно выйти из роли профессора, у которого студенты спят и на первой, и на последней парте», – согласен Гагарин.

Кандидат Владимир Путин, напомним, от съемок в предвыборных роликах, как и от участия в дебатах, отказался. В его роликах смонтированы кадры хроники последних лет с упором на крупные достижения – такие, как строительство Русского моста в Крыму. Сергей Мошкин считает, что это вполне грамотный ход, поскольку визуальной продукции с действующим главой государства и так более чем достаточно, а результат предрешен.

По мнению же Анатолия Гагарина, кампания Путина получит новый импульс после 1 марта – дня, на который назначено его ежегодное выступление перед Федеральным собранием. Тогда, считает эксперт, прозвучат новые тезисы, они будут визуализированы, и это станет своего рода «победным маршем» Владимира Путина.

Ролики кандидатов

опубликовал DmitrSibiryak

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 22.02.18

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