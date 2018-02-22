Готовьтесь удивляться! «Дон Кихота» превратили в 4-метрового богомола, а кукол подожгли на сцене (ФОТО)

В Театре кукол 1 марта состоится премьера уникального мюзикла с куклами «Дон Кихот», рассчитанного на публику 16+. Перед походом на спектакль забудьте все, что вы видели до этого, и приготовьтесь удивляться. «Хитроумный идальго» Сервантеса превратится в четырехметрового светящегося богомола, куклы будут гореть ярким пламенем (в прямом смысле) на сцене, а актерам придется усмирить быка и оседлать Росинанта. «Новый День» представляет фоторепортаж с первого дня репетиций «в свете».

Шоу для Екатеринбурга почти год готовит известный театральный режиссер, сценограф одного из самых знаменитых спектаклей Вячеслава Полунина Snow Show – Виктор Плотников. Жанр «Дон Кихота» он формально определил как мюзикл с куклами для взрослых, но оговаривается – это внежанровый спектакль, без линейного сюжета.

«Это передача каких-то настроений, ассоциаций, воспоминаний, – рассказал корреспонденту «Нового Дня» Виктор Плотников. – Но выдуманного нет ничего, все сюжеты взяты из «Дон Кихота». Хотя это вольный отбор и сюжеты не имеют никакого смысла».

«В подзаголовке к названию спектакля значится: «Экслибрис на авантитуле рукописи Сида Ахмета Бен-Инхали о подвигах хитроумного гидальго…». Каждая сцена спектакля не связана хронологически и логически с предыдущей. Один эпизод рассказывает о любви, пожирающей пламенем (и куклы действительно сгорают дотла прямо на глазах у зрителя), другой – о войне и смерти, третий – о путешествии. Все сцены зритель может трактовать так, как ему хочется. Главное – чтобы вы удивлялись, – говорит режиссер и художник Виктор Плотников. И вы действительно удивляетесь. Разглядываете летающего четырехметрового богомола – Дон Кихота, который скачет по кулисам, управляемый пятью (!) актерами. Пытаетесь понять, как же это передвигается по сцене грустный Росинант? Неужели внутри всего один человек, который управляет всеми копытами? Недоумеваете, как могли вспыхнуть куклы?! Магия в «Дон Кихоте» – на каждом шагу. Зачем вам сюжет?»

«Было желание создавать именно сложных кукол, сложные объекты, персонажей. Потому что это взрослый спектакль, тут людей на мякине не проведешь. Нельзя вынести Кицика и Мыцыка и просто носить их перед носом полтора часа. Если мы хотим со зрителем серьезно разговаривать, то нужно к этому серьезно относиться, – рассуждает Виктор Плотников. – Мне бы хотелось, чтобы люди выпали из суеты. Они все приехали на чем-то, торопились, опаздывали. И вдруг они после спектакля забыли – откуда они и куда должны идти. Я знаю это состояние и надеюсь, что так произойдет, пусть и не со всеми. Многие не поймут спектакля. Это определенный язык, тут много сносок, отсылок разных, в том числе к американскому театру Bread & Puppet Питера Шумана и всяких зацепочек. Кто знает это, он понимает. А кто не знает, он должен просто удивляться».

В театре признаются, что непросто пришлось всем цехам. Работа над спектаклем велась почти год. Пожалуй, никогда еще в Екатеринбургском кукольном не делали настолько технически сложных кукол, декораций, конструкций. Актерам тоже приходится «подстраиваться» под необычных персонажей. Несмотря на сложность механизмов, зрителям должно казаться, что на сцене все происходит за счет магии – и бык прыгает на Дон Кихота, и идальго летает…

В спектакле для усиления отдельных сцен режиссеру понадобились песни, которые будут исполняться параллельно с основным действием двумя артистами театра кукол «в живом плане». Причем звучит здесь все вперемешку – от традиционной испанской музыки, ирландских напевов до System of a Down.

«Музыка дает направление движения действию, действие задает направление музыки. Происходит такая взаимосвязь. Вообще же Дон Кихот – персонаж, который после прочтения книги принадлежит тебе безвозвратно. Ты можешь делать с ним что угодно. Об этом говорят критики-испанцы, которые, кстати, считают, что наиболее понятен «Дон Кихот» именно для русских. И спектакль как раз об этом – что Дон Кихот как персонаж принадлежит каждому из нас», – добавляет режиссер постановки.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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