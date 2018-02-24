В селе под Турой в пожаре задохнулись трое детей (ФОТО)

В селе Благовещенском Туринского ГО этим утром загорелся частный дом. В нем проживала большая семья из шести человек. Как сообщает прокуратура Свердловской области, в дыму погибли трехлетняя девочка, шестилетний мальчик и грудной младенец.

Фото СУ СК РФ по Свердловской области

Спастись из пожара сумели родители и шестилетняя дочь. По данным облпрокуратуры, взрослые жильцы дома регулярно злоупотребляли спиртным и состояли на учете как неблагополучная семья. Сейчас на месте работают следователи, проводится пожарно-техническая экспертиза.

Как сообщили РИА «Новый День» в СК по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Тура, служба информации РИА «Новый День»

Тура. Другие новости 23.02.18

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