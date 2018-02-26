МЧС просит поставить в домах пожарные извещатели. Устройство за 300 рублей могло спасти детей под Туринском

После трагедии в Туринском городском округе, где трое детей погибли в пожаре, МЧС инициировало экстренное заседание комиссии по ЧС. Обсуждалась, в том числе установка в домах пожарных извещателей. По всей области власти должны установить такие устройства в домах многодетных, пенсионеров, неблагополучных семей до конца этого года.

На заседании КЧС в администрации Туринского района было озвучено, что МЧС еще в прошлом году предложила муниципалитетам устанавливать в домах социально уязвимых категорий граждан пожарные извещатели. Туринский район эту работу полностью не выполнил.

«Все рекомендации, которые мы предлагали и которые могли бы предотвратить массовую гибель, комиссия по ЧС администрации Туринского городского округа пока не выполнила», – отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов. В частности, речь идёт об установке пожарных извещателей в жилье социально уязвимых категорий граждан (многодетные семьи, одинокие пенсионеры, инвалиды и т.д.). Устройство реагирует на дым и подает сигнал на пульт пожарной охраны.

Как рассказали сегодня в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, предложение об установке приборов было озвучено главам всех муниципалитетов, губернатор региона на этот год выделил финансирование под установку пожарных извещателей. Некоторые города, к примеру, Сухой Лог, устанавливать их начали в прошлом году. Многие – еще не начали, только планируют, во многом это связано с отсутствием своих финансов. «Процесс идет. В целом по области приборы установлены примерно в 5000 жилых помещений социально уязвимых категорий граждан. Мы рекомендуем всем установить пожарные извещатели. Они реагируют на небольшой дым, помогут, даже если пожар у соседей. Часто, если пожар начинается ночью, люди не реагируют, потому что спят. Этот прибор своим звуком способен разбудить. Стоимость прибора около 300 рублей, но он может спасти жизни», – добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Всего власти должны установить пожарные извещатели в жилье более 10 тысяч семей, которые относятся к социально уязвимым категориям.

Напомним, 24 февраля в селе Благовещенское Туринского городского округа сгорел частный дом. В дыму погибли трехлетняя девочка, шестилетний мальчик и грудной младенец. Спастись из пожара сумели родители и пятилетняя дочь. По предварительной версии, пожар начался из-за непотушенной сигареты.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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