На Урале активизировались мошенники, ставящие сторублевую пожарную сигнализацию за 16 тысяч

На фоне трагедии в Кемерове на Среднем Урале активизировались мошенники, предлагающие установить пожарную сигнализацию. Стоимость установки – 16 тысяч рублей. При том, что купить такое устройство можно за 150-300 рублей.

О мошенниках, подобравших время, чтобы облапошить доверчивых граждан, рассказала жительница Екатеринбурга Елена Леонтьева. К ее 82-летней родственнице, сегодня в частный дом зашли некие люди, представившиеся компанией по установке пожарной сигнализации. «Они были в какой-то форме, у них были с собой бланки. Они сказали, что в доме необходимо установить пожарную сигнализацию. Стоимость 16 тысяч, но для льготников – 5 600. Родственница, слава богу, сказала, что при себе денег нет. Они оставили свой номер телефона. Точно такой же прибор можно купить за 150 рублей! А установка – это одна минута, два самореза ввинтить и готово», – рассказала корреспонденту РИА «Новый День» Леонтьева.

По ее словам, эти псевдоблагодетели подъехали на машине с номерами х804рт96. Их номер телефона – 382-18-22. В открытых источниках этот номер телефона совпадает с номером телефона мебельной компании в переулке Базовом.

Корреспонденту РИА «Новый День» удалось дозвониться до предприимчивых товарищей. Мужчина по телефону подтвердил, что компания занимается установкой пожарной сигнализации, причем по желанию покупателю дадут договор и чек, а установка не обязательна. «Мы никого не заставляем», – сказал мужчина. Пенсионерка номер автомобиля записала правильно, мужчина уточнил, что это «Тойота». На вопрос, как называется их компания, он сказал, что называется она «Противопожарная», оформлена как ИП. На вопрос, позволяет ли ему совесть обманывать пенсионеров, мужчина заявил, что никого не обманывает.

Добавим, об установке в частных домах пожарных сигнализаций ранее говорили в МЧС. Региональные власти бесплатно будут ставить их в жилье социально уязвимых категорий граждан (многодетные семьи, одинокие пенсионеры, инвалиды и т.д.). Рыночную стоимость качественного устройства в МЧС оценивают в 300 р.

Екатеринбург, служба информации

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