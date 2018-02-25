«Победа» на 9 часов задерживает рейс Екатеринбург – Москва (СКРИН)

Авиакомпания «Победа» уже на 9 часов задержала вылет рейса № 404 из Екатеринбурга в Москву. Согласно информации на онлайн-табло Кольцово, рейс DP-404 должен был вылететь в Москву в 11:05. Время вылета переносилось неоднократно. Сейчас ожидается, что самолет отправится в Москву в 20:30. Идет регистрация пассажиров.

Как сообщили очевидцы в Кольцово, причины переноса рейса пассажирам обозначили туманно – «решение авиакомпании». При этом людей обеспечили водой и едой.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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