«Терпеть без подлости не можно»: соратник Явлинского призвал его сняться с выборов

От кандидата в президенты Григория Явлинского отвернулось его доверенное лицо – уральский историк Алексей Мосин, который должен был представлять лидера «Яблока» на региональных теледебатах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о своем решении ученый написал в открытом письме на имя Явлинского, опубликованном в фейсбуке. По мнению Мосина, предстоящие выборы главы государства – ненастоящие. «Мы имеем дело с переназначением действующего главы государства на новый шестилетний срок в условиях, когда попираемая властями Конституция не в силах защитить наши гражданские права. Я благодарю Вас за оказанное мне доверие, но вынужден сложить полномочия Вашего доверенного лица. Есть хорошее жизненное правило, которому я (как и Вы, надеюсь) стараюсь следовать: не участвовать во лжи и насилии», – пишет Мосин.

Не ограничиваясь собственным выходом из кампании, он призывает Явлинского последовать его примеру. «Григорий Алексеевич, Вы всегда были человеком, способным совершать гражданские поступки. Наберитесь мужества и откажитесь участвовать далее в том, «чего терпеть без подлости не можно». Не отводите глаз от тех, кто смотрит на Вас, кто доверяет Вам», – предлагает Алексей Мосин.

Добавим, Алексею Мосину 60 лет, он автор более ста научных и около двухсот популярных публикаций на темы культуры Урала, истории рода Демидовых, исторической антропонимии Урала.

Член федерального бюро партии «Яблоко» Максим Петлин выразил сожаление поступком Мосина. «Было бы, наверное, лучше, если бы он сказал об этом раньше. Я не понимаю, что могло измениться, скажем, за последнюю неделю. Если сидеть на диване и говорить, что выборов нет, то их и не будет», – прокомментировал он. По всей вероятности, участвовать в дебатах вместо Мосина придется активистке «Яблока» Ирине Скачковой.

Екатеринбург, служба информации

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