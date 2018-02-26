Екатеринбургские предприниматели подставляют Путина: в избирком поступила жалоба на незаконную агитацию

Представители свердловского отделения КПРФ обнаружили в Екатеринбурге печатную продукцию с признаками нарушения правил предвыборной агитации.

Как сообщил первый секретарь обкома Александр Ивачев, в минувшие выходные жители Чкаловского района обнаружили в своих почтовых ящиках газету «Команда Путина», в которой рассказывается о достижениях действующего президента, о том, как вступить в его команду, и о том, почему его сторонники его поддерживают. На первой полосе, однако, изображен не Владимир Путин, а екатеринбургский предприниматель Максим Пермяков. По мнению Ивачева, тот решил «прислониться» к рейтингу президента. При этом материал выпущен с нарушениями законодательства: помимо самого кандидата в президенты там есть изображения и других лиц, однако нет выходных данных. Более того, в других районах города замечена точно такая же газета, только с другим лицом на первой полосе. «Газета явно заточена на раскрутку кандидатов под выборы в городскую думу. Надеюсь, избирком и правоохранители дадут ей должную оценку. КПРФ уже составила жалобу на кандидата Путина В.В. в Свердловский облизбирком», – сообщил Ивачев. По мнению депутата, избирком должен принять решение о прекращении распространения незаконной агитации и по возможности выяснить, кто за ней стоит.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.02.18

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