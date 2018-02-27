Кто вернул Крым, кого послали в лес и кто обманул надежды дольщиков: атмосфера на дебатах накаляется

На сегодняшних дебатах доверенных лиц кандидатов в президенты впервые собрались сразу четыре участника, благодаря чему дискуссия вышла достаточно оживленной. В беседе участвовали Антон Безденежных от Владимира Жириновского, Жанна Рябцева от Владимира Путина, Ирина Скачкова от Григория Явлинского и Руслан Камалетдинов от Павла Грудинина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», программные заявления у участников закончились довольно быстро, после чего они перешли к оценке событий последних шести лет, в которой ожидаемо разошлись.

Наиболее острая дискуссия произошла между двумя дамами – Жанной Рябцевой и Ириной Скачковой. «Мы каждый день видим, как изменилась страна за те годы, что у власти – сильный президент. Наша страна стала великой державой. Проблемы есть, но наш сильный президент о них знает», – констатировала Жанна Рябцева. С ней категорически не согласилась Ирина Скачкова, заявившая, что за последние годы в России было построено полицейское государство с несменяемой властью, а на людей, ратующих за демократичный путь развития, льется «негатив и ненависть». Скачкова напомнила, что по странной случайности все площадки, на которых оппозиция хотела бы провести митинги, всегда оказываются заняты другими организациями, а заявителей отправляют митинговать на задворки, чуть ли не в лес. На что Жанна Рябцева упрекнула оппозицию за то, что она намеренно накаляет ситуацию и не всегда несет персональную ответственность за подростков, которых выводит на митинги.

Любопытное заявление сделал и представитель ЛДПР Антон Безденежных, потребовав от Рябцевой признать выдающуюся роль Владимира Жириновского в воссоединении Крыма с Россией, так как ЛДПР предсказывала это еще много лет назад. Представитель Путина возразила, что это была воля населения Крыма.

Большинство остальных вопросов, прозвучавших на дебатах, задавались на других каналах уже неоднократно. Например, почему Владимир Жириновский ничего не добился за 20 лет в Государственной думе (прозвучавший ответ: потому что у ЛДПР не было большинства); зачем Явлинский идет на выборы, хотя у него явно нет шансов (чтобы показать, что у него есть сторонники, и их немало); может ли Павел Грудинин баллотироваться в президенты, если он обманул про свои заграничные счета (он не обманул, они все закрыты); почему Путин все еще не решил проблему обманутых дольщиков (она решается, иначе ответственные руководители бы уже не были на своих местах).

Напомним, на многих прошедших дебатах собрать «кворум» не удавалось: зачастую на них приходило только по одному человеку. Видимо, за две недели до выборов доверенные лица кандидатов решили активизироваться.

Екатеринбург, служба информации

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