Вечером губернатор поедет по городу – проверять, как убрали снег с улиц

За уборкой снега с улиц Екатеринбурга будет следить лично губернатор Евгений Куйвашев. Городским властям дано поручение приложить для очистки улиц максимум усилий. Об этом он заявил сегодня на своей странице в Инстаграмме.
«В городе серьезные транспортные затруднения. Попросил администрацию Екатеринбурга усилить работу по уборке снега, задействовать максимальное количество техники и ресурсов. К вечеру нужно справиться с этой проблемой. Буду внимательно следить за ситуацией, после рабочего дня проеду по городу и посмотрю, как идет уборка», – написал он.
Как уже сообщал «Новый День», вчера поздно вечером и ночью в Екатеринбурге прошел сильный снегопад. Автомобилисты и городской транспорт встали в пробки. Администрация Екатеринбурга о своей подготовке к осадкам сообщала ещё вчера, но в мэрии рассчитывали, что снег пойдёт во второй половине дня, а он начал падать ещё с вечера. Утром снегопад продолжился, обильным его назвать нельзя, но на дорогах – утрамбованный слой снега. Тротуары выглядят не лучше.
Екатеринбург, служба информации
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