Чтобы Западу утереть нос: глава горизбиркома Екатеринбурга пояснил, зачем надо идти на выборы

Председатель Избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров считает, что на выборы президента России должны прийти 70 % избирателей. Если явка будет низкой, у Запада появится повод говорить о нелегитимных выборах.

Такое мнение Захаров высказал в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний». «Есть слухи, говорят «да и так все понятно, зачем мне идти?» Я считаю, что идти надо. Вот прошла Олимпиада, нас на нее не допускали. Надо показать мировому сообществу, мы патриоты своего государства, мы за государство, мы поддерживаем политику государства, патриотизм проявить, показать сейчас надо. При явке 30-40 % – не дай бог, я за высокую явку – при низкой явке нам Запад будет все шесть лет говорить, что у вас нелегитимный президент, потому что его избрали при низкой явке. Хотя порога явки у нас нет, но лучше показать 70 % явку», – прокомментировал необходимость прийти на выборы Захаров.

По домам уральцев уже начали ходить сотрудники УИКов с призывами прийти на избирательный участок 18 марта. В Свердловской области объявлен губернаторский конкурс для участковых комиссий. Победителями станут УИК, которые смогут обеспечить высокую явку на выборах и активное правовое информирование свердловчан. В качестве вознаграждения каждой отличившейся комиссии обещается премия в сумме от 30 до 70 тысяч рублей.

Напомним, на выборах президента России не предусмотрены открепительные удостоверения. Досрочное голосование проходит только в далеких и труднодоступных деревнях, с которыми нет транспортного сообщения. С воскресенья, 25 февраля, участковые избирательные комиссии в Екатеринбурге начали принимать заявления от граждан, желающих проголосовать 18 марта не по месту прописки. Избиратели могут обратиться в любой из 575 участковых избиркомов города не позднее 12 марта. С собой нужно взять паспорт. Комиссия включает заявителя в список избирателей по месту нахождения и выдает письменное подтверждение. С этим документом в день выборов можно проголосовать на любом участке. Добавим, в 2012 году на выборы пришли 58,8 % избирателей.

Екатеринбург, служба информации

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