В Белоярском районе людей зовут на выборы президента в заброшенный детский сад (ФОТО)

Невеселая картина ожидает жителей деревни Чернобровкина Белоярского района в день выборов: единственный избирательный участок располагается в здании заброшенного детского сада, в котором нет ни центрального отопления, ни охраны.

Как рассказал РИА «Новый День» депутат Белоярской окружной думы Иван Десятков, здание на улице Ленина уже много лет не используется по назначению. Между тем, в деревне живет более 500 человек, из них 220 – включены в списки избирателей. Вид заброшенного детского учреждения вряд ли служит хорошей мотивацией для избирателей. «Уже несколько лет добиваемся ремонта и повторного открытия садика, сейчас ближайшие находятся в Больших Брусянах, а там и так все заполнено. Отремонтировали бы его, открыли – и детей бы пристроили, и мамам работа», – рассказал Иван Десятков.

Добавим, что раньше здание было законсервировано, работал сторож, а в последние годы начало приходить в упадок – периодически на него нападают вандалы. Теперь его открывают только в предвыборные дни и в дни выборов: других административных зданий в деревне не осталось совсем, собирать людей негде. Сегодня на здании УИК появилось объявление, что из-за отсутствия отопления избирком будет временно работать по другому адресу – по данным «Нового Дня», председатель комиссии будет принимать желающих «выписаться» с участка непосредственно у себя дома.

Замглавы Белоярского городского округа Владислав Гилев заявил РИА «Новый День», что не все так страшно. По его словам, случаи, когда участковые избиркомы располагаются в садиках, фельдшерских пунктах и даже частных домах, в области не так уж редки. В здании УИК 234 сегодня были проблемы с обогревателем, но они уже решены. Замглавы пригласил съемочную группу «Нового Дня» проверить готовность здания к выборам в любое время в часы работы комиссии. Что же касается реконструкции садика, то, по мнению Гилева, оно нецелесообразно. «Детский сад в Брусянах почти полностью покрывает потребность Чернобровки. Есть всего несколько многодетных семей, которые не отправляют туда детей, воспитывают их дома. Если говорить о ремонте этого здания – то дешевле построить новое, по существующим нормативам. Но если инициативные граждане предложат какие-то проекты использования его для досуга, то администрация всегда прислушается», – заявил замглавы.

Белоярский район, служба информации

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