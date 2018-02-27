В Екатеринбурге раскрыто убийство таксиста, которому нанесли 85 ножевых ранений

В Свердловский областной суд направлено уголовного дело в отношении 25-летнего жителя Пыть-Яха (ХМАО-Югра), которого обвиняют в жестоком убийстве одного таксиста и покушении на другого. Его 24-летний сообщник признан невменяемым.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, первое преступление было совершено в ночь на 10 февраля 2017 года, когда обвиняемые убили подвозившего их таксиста прямо в машине. Жертве нанесли порядка 85 ударов колюще-режущим предметом в область головы, шеи, туловища и конечностей, водитель скончался на месте. После убийцы уехали на его автомобиле (стоимостью около 60 тысяч рублей), забрав мобильный телефон (стоимостью порядка 17 тысяч рублей) и денежные средства – около 500 рублей. Затем автомобиль был ими брошен. На следующий день, утром 11 февраля, они напали на другого водителя. Он также получил множественные ранения, но смог не только выбраться из автомобиля, но и позвать на помощь.

Подозреваемые были задержаны по отдельности, в разное время. Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, 11 февраля в отдел полиции № 3 был доставлен мужчина, у которого при личном досмотре изъяли травматический пистолет. При опросе гражданин признался, что около двух часов назад он и его знакомый напали на таксиста и пытались похитить его автомобиль. Позже была установлена их причастность к первому нападению на таксиста. Старшему из злоумышленников сначала удалось скрыться, но в конце марта 2017 года он был задержан в Тюменской области.

В ходе следствия было допрошено более 20 свидетелей, назначено и проведено порядка 40 экспертиз (в том числе – судебные медицинские, генетическая, биологическая). Также проведена судебная психиатрическая экспертиза, доказавшая, что младший из сообщников – невменяем. В ближайшее время Орджоникидзевский районный суд решит вопрос о направлении его на принудительное лечение. Материалы уголовного дела в отношении подельника направлены в суд. 25-летний обвиняемый ранее неоднократно судим, в том числе, за кражи, угрозу убийством, разбой и т.д. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Екатеринбург, Пыть-Ях, служба информации

Екатеринбург, Пыть-Ях. Другие новости 27.02.18

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