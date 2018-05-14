За убийство таксиста 85 ударами ножа осудили жителя Пыть-Яха

В Екатеринбурге вынесли приговор жителю Пыть-Яха, который зверски расправился с одним таксистом и попытался убить другого. Подельника югорчанина отправили в психбольницу, его самого – в колонию строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, 26-летний житель Пыть-Яха Константин Богомолов проведет в колонии строгого режима 18 лет, с ограничением свободы на 2 года. Вдове убитого им таксиста он должен выплатить 3 млн рублей компенсации морального вреда и 53 тысячи – возмещение материального вреда. Приговор не вступил в законную силу. Мужчина признан виновным по нескольким статьям уголовного кодекса: п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем», ч. 3 ст. 30, п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем», а также чч. 3, 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением насилия опасного для жизни и здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия, с применением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, в том числе совершенный в крупном размере».

Напомним, первое громкое преступление было совершено 10 февраля 2017 года около 7:30 утра в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Богомолов и его товарищ поймали машину и договорились, что водитель за деньги их подвезет. Но в конце маршрута вместо оплаты поездки мужчины напали на таксиста: водитель получил 85 ударов ножом в шею, голову, туловище, конечности. Богомолов нанес как минимум 45 ударов. После кровавой бойни мужчины похитили автомобиль, телефон и деньги – 407 рублей. Следующим утром мужчины постарались повторить «подвиг» – нашли таксиста, напали на него, но тот смог убежать и позвать на помощь. По техническим причинам его машину подельники угнать не смогли.

Материалы дела в отношении напарника Богомолова были выделены в отдельное производство. Экспертиза показала, что второй нападавший совершил уголовно-опасные деяния в состоянии невменяемости. Его отправили на принудительное лечение в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Екатеринбург, Пыть-Ях, служба информации

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