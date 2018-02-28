Перед судом предстанет строитель, который на дне рождения убил и сжег в багажнике своего напарника

В суд передано дело в отношении строителя, который летом 2017 года на стройке в Березовском убил своего напарника, попытался сжечь его, после чего вывез в лес. Также перед судом предстанет его односельчанин, который укрыл подозреваемого в преступлении у себя дома.

Напомним, резонансное убийство на стройке в коттеджном поселке «Европа-2» в Березовском произошло в июле 2017 года. Тогда сообщалось об одном подозреваемом – 37-летнем строителе. По версии полиции, строитель убил своего коллегу во время празднования дня рождения. Труп он положил в машину, вывез к лесному массиву и сжег. Позднее подозреваемый укрылся у своего односельчанина в поселке Зайково Ирбитского района, откуда и сам был родом. «Когда за злоумышленником приехали, он, увидев сыщиков, спрятался в шкафу с одеждой, надеясь, что его не найдут», – сообщили полицейские.

Сейчас в суд передано дело в отношении двоих мужчин. 37-летний строитель обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», его 26-летний подельник – в совершении преступления по ст. 316 УК РФ «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления. Кроме того, обоим вменяется угон автомобиля и умышленное уничтожение чужого имущества. Поскольку машина, в которой сжигали труп, принадлежала убитому.

По версии следствия, обвиняемые и все вместе работали на стройке в коттеджном поселке «Европа-2» в Березовском. Вечером 18 июля трое мужчин решили выпить, отмечая день рождения. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт: ныне убитый строитель первым стал избивать одного из обвиняемых. В ответ 37-летний мужчина нанес последнему множественные удары по голове и по телу, причинив телесные повреждения, от которых потерпевший потерял сознание.

«Полагая, что потерпевший скончался, обвиняемые решили скрыть преступление. Для этого они угнали припаркованный в том же коттеджном поселке автомобиль «ВАЗ 2107», после чего спрятали тело потерпевшего в багажник. Однако в процессе перемещения потерпевшего один из обвиняемых заметил, что тот подает признаки жизни, после чего взял канистру с бензином и совместно со своим подельником поджег автомобиль с находившимся в его багажнике потерпевшим, – цитирует пресс-служба областной прокуратуры выводы следствия. – Согласно заключению медицинской судебной экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате отравления угарным газом».

В дальнейшем обвиняемые скрылись с места преступления, после чего пешком ушли в поселок Зайково Ирбитского района, из которого оба были родом. Уголовное дело направлено в Березовский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция наиболее тяжкой статьи (ч. 1 ст. 105 УК РФ) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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