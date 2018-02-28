Новую Общественную палату Екатеринбурга возглавил судья в почетной отставке

Сегодня состоялось первое заседание нового созыва Общественной палаты Екатеринбурга, на котором были избраны председатель ОП и два его заместителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председателем единогласно избран Владимир Разбойников (его кандидатура была единственной), председатель коллегии по гражданским делам Свердловского облсуда в почетной отставке. Его заместителями стали Владимир Кардашин, директор по развитию и инновациям ООО «Урбанизация», и Олег Скворцов, проректор Уральского института фондового рынка.

Напомним, новый состав городской общественной палаты окончательно определился 26 января 2018 года. Вскоре после этого, 10 февраля, ушел из жизни Яков Спектор – председатель Общественной палаты предыдущего созыва.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.02.18

Перед судом предстанет строитель, который на дне рождения убил и сжег в багажнике своего напарника. / Свердловский облсуд отменил оправдательный приговор экс-совладельцу УГМК-ВЦМ. / В Екатеринбурге задержана банда мошенников, получавших компенсации за липовые ДТП. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»