Общественная палата Екатеринбурга отказалась обсуждать отмену прямых выборов мэра

Общественная палата Екатеринбурга не стала обсуждать областной законопроект об изменении формата выборов главы города. Данный вопрос предлагалось внести в повестку сегодняшнего заседания.

По словам общественника Алексея Беззуба, из 29 членов палаты 17 проголосовали против, в том числе новоизбранный председатель Владимир Разбойников. Поддержали предложение 10 членов палаты, воздержались при голосовании двое. В итоге предложение было отклонено.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», противники обсуждения резонансного законопроекта привели следующий аргумент: общественная палата Екатеринбурга выполняет функцию общественной экспертизы муниципальных актов и ограничена в праве обсуждения законодательной инициативы вышестоящего органа, то есть заксобрания области. Другие предложили обсудить тему отмены выборов мэра сначала в комиссии ОП.

Отметим, что полномочия муниципальных общественников перечислены на официальном сайте палаты. Они звучат так: «Палата призвана осуществлять взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации государственной и муниципальной политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов власти».

Новый состав общественной палаты Екатеринбурга был сформирован в феврале этого года. Накануне выборов президента РФ городские общественники наперебой высказывались о важности избирательного процесса.

«Выбирать и быть избранным – неотъемлемое конституционное право любого гражданина Российской Федерации. Любой гражданин, который достиг 18 лет и может участвовать в выборах, должен пойти на избирательный участок и проголосовать. Не ходить на выборы, на мой взгляд, неправильно и некорректно. Чем активнее граждане страны включаются в избирательный процесс – тем лучше для нашего отечества», – комментировал Олег Скворцов.

«Нельзя, чтобы человек чувствовал себя маленькой песчинкой, – отмечала Ольга Васькова. – Любой голос имеет всегда большой вес. И возле песчинки создаются жемчужины. Возможность выбора – это всегда движение вперед. Это всегда положительный момент. И оставаться в стороне по принципу, что кто-то решит за тебя твою участь – нельзя. Надо самому решать свою судьбу. Я всегда за выборы и за явку».

«В любом демократическом обществе очень важно то, что каждый гражданин имеет право выбирать действующую власть всех уровней, в том числе и президента. Поэтому очень важно прийти на выборы и выразить свое мнение. Чем больше народу придет на выборы – тем объективнее будет результат. Каждый голос на выборах очень важен», – говорил Владимир Кардашин.

Михаил Смоляков отмечал, что выборы – это не только способ выразить свое мнение, но и гражданский долг каждого. «Сейчас в обществе распространяется идеология бойкотирования этого важнейшего общественно-политического процесса, особенно печально наблюдать как молодое поколение поддерживает философию невмешательства, равнодушия к будущему страны, где им же предстоит взрослеть, получать профессию, создавать семьи. Я могу охарактеризовать такой выбор лишь незрелостью личности, непониманием норм правового государства», – цитирует общественника официальный сайт ОП.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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