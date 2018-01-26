Общественная палата Екатеринбурга пополнилась бизнесменами, почетным юристом и опытным аппаратчиком мэрии

В Екатеринбурге окончательно определился новый состав городской общественной палаты. Сегодня общественники, выбранные ранее депутатами ЕГД и главой города, проголосовали за оставшиеся кандидатуры. В итоге, из 33 членов палаты в новом созыве будет 17 новичков. «Новый День» приводит полный список общественников, которые будут работать в ОП ближайшие три года:

Константин Брыляков, директор Екатеринбургского центра гидов

Ольга Гапонец, замдиректора Объединенного музея писателей Урала и глава свердловского отделения Союза женщин России

Елена Леонтьева, глава общественной организации для инвалидов «Свобода движения»

Федор Ледерер, председатель городского совета ветеранов

Антон Белов, директор волонтерского центра УрФУ

Александр Голиков, вице-президент союза выпускников УрГЭУ

Владимир Окуньков, предприниматель, президент ассоциации малых гостинец и хостелов

Светлана Тренихина, директор гимназии № 2

Ольга Старцева, руководитель организации «Уральская экологическая инициатива»

Татьяна Флеганова, глава ассоциации «Особые люди»

Юлия Лаврикова, врио директора Института экономики УрО РАН

Владимир Кардашин, директор по развитию и инновациям ООО «Урбанизация» (он не прошел на голосовании в думе, но отобрался от общественного объединения)

Алексей Беззуб, координатор проекта «РосЯма – Екатеринбург»

Антон Гиренко-Коцуба, вице-президент Федерации бодибилдинга России по УрФО

Николай Корепанов, ученый секретарь научно-информационного центра Музея истории Екатеринбурга

Екатерина Петрова, руководитель свердловского отделения антикоррупционного центра Transparency International

Евгений Фатеев, креативный директор агентства StreetArt

Лейла Гусейнова, представитель Фонда Ройзмана

Ольга Дзержинская, директор Фонда профилактики онкозаболеваний

Рафаил Карманов, директор ООО «Швабе-Спорт» (ранее спортивный клуб «Луч»)

Олег Крушинский, председатель Чкаловского отделения Всероссийского общества инвалидов

Алексей Романов – предприниматель, основатель сети фитнес-клубов Bright Fit

Илья Сотонин, глава УК «Лига ЖКХ»

Ольга Васькова, президент ассоциации «Товароведы – менеджеры Екатеринбурга»

Татьяна Дударенко, советник директора «УГМК-холдинг»

Владимир Копылов, директор ООО «НПП Стройтех»

Елена Краснова, директор муниципального объединения библиотек Екатеринбурга

Лев Кощеев, главный редактор газеты «Вечерний Екатеринбург»

Владимир Разбойников, председатель коллегии по гражданским делам Свердловского облсуда в почетной отставке

Олег Скворцов, проректор Уральского института фондового рынка

Михаил Смоляков, гендиректор комбината «Хороший вкус»

Ольга Софина, представитель Российской партии пенсионеров, бывший руководитель аппарата ЕГД

Сергей Федяков, директор кинотеатра «Салют»

Добавим, что новый созыв общественной палаты Екатеринбурга приступит к работе с 5 февраля.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.01.18

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