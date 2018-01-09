Ройзман предложил 11 членов Общественной палаты, пятерых – повторно

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман утвердил свою треть городской Общественной палаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из 11 предложенных кандидатов пятеро работают в ОП уходящего созыва. Это координатор проекта «РосЯма – Екатеринбург» Алексей Беззуб, вице-президент Федерации бодибилдинга России по УрФО Антон Гиренко-Коцуба, ученый секретарь научно-информационного центра Музея истории Екатеринбурга Николай Корепанов, руководитель свердловского отделения антикоррупционного центра Transparency International Екатерина Петрова и креативный директор агентства StreetArt Евгений Фатеев.

Среди новичков – представитель Фонда Ройзмана Лейла Гусейнова, директор Фонда профилактики онкозаболеваний Ольга Дзержинская, директор ООО «Швабе-Спорт» (ранее спортивный клуб «Луч») Рафаил Карманов, председатель Чкаловского отделения Всероссийского общества инвалидов Олег Крушинский, бизнесмен Алексей Романов и глава УК «Лига ЖКХ» Илья Сотонин.

Ранее свою треть Общественной палаты выбрала городская дума. Депутаты решили оставить в ОП четырех общественников прошлого созыва. Это директор Екатеринбургского центра гидов Константин Брыляков, замдиректора Объединенного музея писателей Урала и глава свердловского отделения Союза женщин России Ольга Гапонец, глава общественной организации для инвалидов «Свобода движения» Елена Леонтьева, председатель городского совета ветеранов Федор Ледерер.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.01.18

Почти аэроэкспресс: ради болельщиков ЧМ из Кольцово пустят «Ласточки» до желдорвокзала. / На Урале трое детей оказались в горящей квартире: младенец в тяжелом состоянии. / В Свердловской области два года будут брать анализы у диких кабанов из-за угрозы АЧС. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»