Пропавшего на перевале Дятлова туриста видели живым, МЧС ищет его с воздуха

Свердловские спасатели продолжают поиски пропавшего на перевале Дятлова 48-летнего туриста из Екатеринбурга. Сегодня утром в район горы Отортен вылетел вертолет Ми-8 для обследования территории, где возможно находится мужчина. В случае необходимости сотрудники МЧС готовы провести десантирование. Еще девять спасателей ищут туриста на снегоходах. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ведомства, на данный момент пропавший екатеринбуржец не найден.

Напомним, вчера туриста видели живым члены добровольного поисково-спасательного отряда. На него наткнулся охотник-манси Олег Самбиндалов. По словам организатора снегоходных экспедиций по Северному Уралу Константина Кузнецова, у мужчины были немного стерты ноги, но от эвакуации он отказался и продолжил путь к перевалу Дятлова самостоятельно. Информацию об этом добровольцы передали в службы МЧС Екатеринбурга и Ивделя.

Добавим, что пропавший турист 11 февраля в одиночку отправился на перевал Дятлова и должен был вернуться из экспедиции 27 февраля. Вчера его супруга обратилась за помощью к МЧС, так как муж не вышел на связь.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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