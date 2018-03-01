Путин: на ясли бюджет даст 50 млрд рублей

Президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием с посланием, сообщил, что в ближайшие три года в России должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях (дошкольных учреждениях для малышей до трех лет).

«Регионы получат на эти цели 50 млрд рублей. В целом за предстоящие 6 лет на меры демографического развития нам надо будет направить не менее 3,4 трлн рублей. Это большая, но не запредельная цифра. Это на 40% больше, чем за предыдущие шесть лет», – сказал глава государства.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.03.18

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