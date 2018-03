Стали известны подробности иска на 115 миллионов евро к Enel (ДОКУМЕНТ)

Стали известны подробности иска четырех офшорных компаний к мажоритарным акционерам российской «дочки» итальянского энергетического холдинга Enel.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня адвокат Андреев, представитель истцов, четырех оффшорных компаний (три из них – The Prosperity Quest Fund, Prosperity Russia Domestic Fund Limited, The Russian Prosperity Fund расположены на Каймановых островах, одна – Prosperity Capital Management SICAV на Кипре), все вместе владеют 7,24% акций «Энел Россия», пояснил суть претензий.

Как выяснилось со слов представителя, в данный момент речь идет о сделке, совершенной в 2011 году, одобренной советом директоров, большинство членов которых номинировано компанией Enel Investment Holding B.V., владеющей 56,4% ПАО «Энел Россия». С точки зрения истца, речь идет о закупке оборудования для второго газового энергоблока Среднеуральской ГРЭС, которое было якобы перенаправлено из греческого подразделения холдинга Enel в Россию. По мнению представителя группы офшоров, интересам миноритарных акционеров таким образом был нанесен ущерб, который они оценивают в сумму 115 миллионов евро. Также Андреев заявил, что расходы на транспортировку оборудования и т.п. не были отражены в финансовой отчетности «Энел Россия». На что представители «Энел Россия» (формально истец действует в интересах компании) ему возразили, указав, что все расходы надлежащим образом отражены в финансовой отчетности компании. Андреев заявил, что данная сделка 2011 года не была раскрыта обществом, на что представители компании сообщили, что член совета директоров Александр Уильямс направлял запрос в Центробанк с целью проверки надлежащего раскрытия данной информации. И Центробанк не выявил нарушений в связи с раскрытием данной сделки.

В результате ответчик заявил, что в будущем возможно закрытие процесса от прессы, так как миноритарный акционер уже заявил ходатайство об истребовании коммерческих документов (договоров, платежных документов и т.п., содержание которых может представлять собой коммерческую тайну). Следующее заседание суда назначено на 2 апреля.

Напомним, ранее РИА «Новый День» сообщало о вызывающей большой интерес деятельности офшорных компаний. В первую очередь речь идет об иске связанных с оффшором Prosperity Capital фирм-миноритариев ПАО «ГАЗ» о взыскании 11,4 миллиарда рублей с российского олигарха Олега Дерипаски и гендиректора группы ГАЗ Вадима Сорокина.

Истцами по делу являлись The Prosperity Cub Fund, The Prosperity Quest Fund и The Russian Prosperity Fund, которые, по данным СМИ, являются миноритарными акционерами ПАО «ГАЗ». Еще 30 августа 2016 года Верховный суд РФ подтвердил судебные акты об отказе «Ланкренан Инвестментс Лимитед», «Медвежонок Холдингз Лимитед» и «Процветание Холдингз Лимитед», входящим в Prosperity Capital Management, во взыскании с восьми членов совета директоров ГАЗа около 657 миллионов рублей убытков.

Истцы полагали, что ответчики нанесли им ущерб, проголосовав за продажу пакета акций автомобильного завода компании «Казингтон Лимитед». Но Арбитражный суд Нижегородской области отметил, что топ-менеджеры ГАЗа приняли решение о продаже акций в результате разумного и добросовестного исполнения своих обязанностей. Также суд посчитал, что ответчики выбрали экономическую стратегию развития бизнеса ГАЗа, которую «они считают наилучшей в интересах акционерного общества с учетом исследования реального положения дел исходя из вышеуказанных сопутствующих фактических обстоятельств».

Prosperity Capital решил взбодрить не только Арбитражный суд Нижегородской области. В декабре 2017 года в свердловский арбитраж поступил иск структуры Prosperity Capital о взыскании 8,05 миллиарда рублей с Enel Investment Holding B.V и пяти топ-менеджеров компании.

Согласно картотеке дел суда, истцами выступают все те же The Prosperity Quest Fund, Prosperity Russia Domestic Fund Limited, Prosperity Capital Management SICAV и The Russian Prosperity Fund. В России международная энергетическая группа Enel (одна из крупнейших энергетических компаний Центральной Европы, имеет прописку в Италии) владеет 56,4% ПАО «Энел Россия». В июле 2015 года стало известно, что нынешний истец – Prosperity Capital выкупил у ЕБРР 5,18% акций «Энел Россия». Таким образом, речь идет о суде акционеров, часть из которых обвиняет других в нанесении убытков предприятию.

Отметим, что в иностранных юрисдикциях подобные действия нередко именуют не иначе как greenmail – то есть намеренное воспрепятствование действиям компании и ее менеджмента в обмен на выкуп пакета акций по завышенной цене либо иной компенсации для гринмэйлеров, взамен которой они отказываются от воспрепятствования бизнесу.

Екатеринбург, Максим Бородин

