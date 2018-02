Расследование Навального о Насте Рыбке совпало с попытками иностранных оффшоров взыскать с Дерипаски 200 млн долларов

Любопытные подробности выясняются о расследовании Алексея Навального, посвященного похождениям Олега Дерипаски – оно совпало по времени с атакой ряда иностранных оффшоров на олигарха на сумму 200 миллионов долларов, параллельно идет попытка получить 115 млн. евро у акционеров ПАО «Энел Россия».

Как передает корреспондент РИА «Новый день», в первую очередь речь идет об иске связанных с оффшором Prosperity Capital фирм-миноритариев ПАО «ГАЗ» о взыскании 11,4 миллиарда рублей с российского предпринимателя Олега Дерипаски и гендиректора группы ГАЗ Вадима Сорокина.

Истцами по делу являлись The Prosperity Cub Fund, The Prosperity Quest Fund и The Russian Prosperity Fund, которые, по данным СМИ, являются миноритарными акционерами ПАО «ГАЗ». Еще 30 августа 2016 года Верховный суд РФ подтвердил судебные акты об отказе «Ланкренан Инвестментс Лимитед», «Медвежонок Холдингз Лимитед» и «Процветание Холдингз Лимитед», входящим в Prosperity Capital Management, во взыскании с восьми членов совета директоров ГАЗа около 657 миллионов рублей убытков.

Истцы полагали, что ответчики нанесли им ущерб, проголосовав за продажу пакета акций автомобильного завода компании «Казингтон Лимитед». Но Арбитражный суд Нижегородской области отметил, что топ-менеджеры ГАЗа приняли решение о продаже акций в результате разумного и добросовестного исполнения своих обязанностей. Также суд посчитал, что ответчики выбрали экономическую стратегию развития бизнеса ГАЗа, которую «они считают наилучшей в интересах акционерного общества с учетом исследования реального положения дел исходя из вышеуказанных сопутствующих фактических обстоятельств».

По мнению пресс-службы группы ГАЗ, исковые претензии фонда Prosperity Capital к ГАЗу являются надуманными и неправомерными.

«Никаких убытков в связи с выдачей ГАЗом займов связанным сторонам миноритарные акционеры не понесли. Процентный доход ГАЗа по данным займам составит в общей сложности несколько миллиардов рублей. Эти займы не были аннулированы и будут погашены. В отчетности по МСФО они отражены в резерве с учетом консервативной оценки долгосрочных финансовых вложений, которая действует на фоне негативных макроэкономических условий в отношении всех контрагентов – как связанных сторон, так и внешних поставщиков и партнеров. После изменения экономической ситуации резерв будет восстановлен», – отмечается в сообщении пресс-службы, которое цитирует РАПСИ.

«Регистрация компаний Prosperity Capital в офшорных юрисдикциях позволяет скрыть реальных бенефициаров атак на российские компании, а также не возмещать судебные издержки. Мы рассматриваем подобную практику в качестве злоупотребления корпоративными и процессуальными правами и надеемся, что действиям фонда будет дана соответствующая правовая оценка», – считает российская компания.

Группа ГАЗ рассматривает действия фонда Prosperity Capital как «очередную атаку на ГАЗ на вымышленных основаниях, чтобы не только дестабилизировать деятельность одной из крупнейших российских автомобильных компаний, являющейся работодателем для более 40 тысяч человек, но и реализовать их собственные корыстные интересы в пользу иностранных владельцев фонда Prosperity Capital».

Отметим, что в последующем иске оффшоры выбрали в качестве ответчика Олега Дерипаску и Вадима Сорокина – суд проходил в закрытом режиме и в результате истцам было отказано в удовлетворении. На этом фоне и появилось расследование Алексея Навального о Насте Рыбке и ее связях с Олегом Дерипаской и Сергеем Приходько.

Добавим, что Prosperity Capital решил взбодрить не только Арбитражный суд Нижегородской области. В декабре 2017 года в свердловский арбитраж поступил иск структуры Prosperity Capital о взыскании 8,05 миллиарда рублей с Enel Investment Holding B.V и пяти топ-менеджеров компании.

Согласно картотеке дел суда, истцами выступают все те же The Prosperity Quest Fund, Prosperity Russia Domestic Fund Limited, Prosperity Capital Management SICAV и The Russian Prosperity Fund. В России международная энергетическая группа Enel (одна из крупнейших энергетических компаний Центральной Европы, имеет прописку в Италии) владеет 56,4% ПАО «Энел Россия». В июле 2015 года стало известно, что нынешний истец – Prosperity Capital выкупил у ЕБРР 5,18% акций «Энел Россия». Таким образом, речь идет о суде акционеров, часть из которых обвиняет других в нанесении убытков предприятию.

На данный момент назначена дата предварительного заседания по иску – 1 марта.

Отметим, что в иностранных юрисдикциях подобные действия нередко именуют не иначе как greenmail – то есть намеренное воспрепятствование действиям компании и ее менеджмента в обмен на выкуп пакета акций по завышенной цене либо иной вынужденной

Нижний Новгород – Екатеринбург, Максим Бородин

Нижний Новгород – Екатеринбург. Другие новости 27.02.18

На пикете памяти Бориса Немцова в Екатеринбурге активиста задержали за шарф на лице. / В Сухом Логу бывший гаишник под «белочкой» прострелил голову экс-полицейскому. / Внезапно: правительство РФ не рассматривает обращения от граждан объемом больше 1 страницы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»