В Свердловском арбитраже рассмотрят иск на 8 млрд рублей – к Enel Investment Holding B.V

В Арбитражный суд Свердловской поступил иск структуры Prosperity Capital о взыскании 8,05 миллиарда рублей с Enel Investment Holding B.V и пяти топ-менеджеров компании.

Согласно картотеке дел суда, истцами выступают The Prosperity Quest Fund, Prosperity Russia Domestic Fund Limited, Prosperity Capital Management SICAV и The Russian Prosperity Fund.

В России международная энергетическая группа Enel владеет 56,4% ПАО «Энел Россия». В июле 2015 года стало известно, что нынешний истец – Prosperity Capital выкупил у ЕБРР 5,18% акций «Энел Россия». Таким образом, речь идет о суде акционеров, часть из которых обвиняет других в нанесении убытков предприятию.

Ранее, почти одновременно со свердловским, Арбитражный суд Нижегородской области принял к рассмотрению иск, связанный с Prosperity Capital фирм-миноритариев ПАО «ГАЗ» о взыскании 11,4 миллиарда рублей с российского предпринимателя Олега Дерипаски и гендиректора группы ГАЗ Вадима Сорокина. Заседание назначено на 30 января.

Истцами по делу являются The Prosperity Cub Fund, The Prosperity Quest Fund и The Russian Prosperity Fund, которые, по данным СМИ, являются миноритарными акционерами ПАО «ГАЗ». Еще 30 августа 2016 года Верховный суд РФ подтвердил судебные акты об отказе «Ланкренан Инвестментс Лимитед», «Медвежонок Холдингз Лимитед» и «Процветание Холдингз Лимитед», входящим в Prosperity Capital Management, во взыскании с восьми членов совета директоров ГАЗа около 657 миллионов рублей убытков.

Истцы полагали, что ответчики нанесли им ущерб, проголосовав за продажу пакета акций автомобильного завода компании «Казингтон Лимитед».

Арбитражный суд Нижегородской области отметил, что топ-менеджеры ГАЗа приняли решение о продаже акций в результате разумного и добросовестного исполнения своих обязанностей. Также суд посчитал, что ответчики выбрали экономическую стратегию развития бизнеса ГАЗа, которую «они считают наилучшей в интересах акционерного общества с учетом исследования реального положения дел исходя из вышеуказанных сопутствующих фактических обстоятельств».

По мнению пресс-службы группы ГАЗ, исковые претензии фонда Prosperity Capital к ГАЗу являются надуманными и неправомерными.

«Никаких убытков в связи с выдачей ГАЗом займов связанным сторонам миноритарные акционеры не понесли. Процентный доход ГАЗа по данным займам составит в общей сложности несколько миллиардов рублей. Эти займы не были аннулированы и будут погашены. В отчетности по МСФО они отражены в резерве с учетом консервативной оценки долгосрочных финансовых вложений, которая действует на фоне негативных макроэкономических условий в отношении всех контрагентов – как связанных сторон, так и внешних поставщиков и партнеров. После изменения экономической ситуации резерв будет восстановлен», – отмечается в сообщении пресс-службы, которое цитирует РАПСИ.

«Регистрация компаний Prosperity Capital в офшорных юрисдикциях позволяет скрыть реальных бенефициаров атак на российские компании, а также не возмещать судебные издержки. Мы рассматриваем подобную практику в качестве злоупотребления корпоративными и процессуальными правами и надеемся, что действиям фонда будет дана соответствующая правовая оценка», – считает российская компания.

Группа ГАЗ рассматривает действия фонда Prosperity Capital как «очередную атаку на ГАЗ на вымышленных основаниях, чтобы не только дестабилизировать деятельность одной из крупнейших российских автомобильных компаний, являющейся работодателем для более 40 тысяч человек, но и реализовать их собственные корыстные интересы в пользу иностранных владельцев фонда Prosperity Capital».

Отметим, что в иностранных юрисдикциях подобные действия нередко именуют не иначе как greenmail – то есть намеренное воспрепятствование действиям компании и ее менеджмента в обмен на выкуп пакета акций по завышенной цене либо иной вынужденной компенсации.

В исковом заявлении, поданном в Арбитражный суд Свердловской области, не указаны адреса места жительства ответчиков и не представлены доказательства надлежащего извещения ответчиков, поэтому истцам предложено в срок до 9 января 2018 года исправить недочеты.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 21.12.17

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