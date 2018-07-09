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Понедельник, 9 июля 2018, 15:33 мск

Новости Бульварное чтиво

Дерипаска отсудил у Рыбки и Лесли миллион за разглашение данных о личной жизни

Фото: Reuters

Усть-Лабинский районный суд в Краснодарском крае встал на сторону российского бизнесмена Олега Дерипаски и постановил взыскать с Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекси Лесли) по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Дерипаска судился с Рыбкой и Лесли из-за расследования оппозиционера Алексея Навального, который использовал фото и видео с отдыха бизнесмена, опубликованные в Instagram Вашукевич.

Суд запретил ответчикам распространять эти материалы в интернете, а также постановил взыскать в пользу Дерипаски по 500 тысяч рублей, передает «Интерфакс» со слов адвоката истца Алексея Мельникова. Отмечается, что Лесли и Рыбка могут обжаловать приговор в течение 30 дней.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, чтобы персональные данные его участников не стали достоянием общественности. На последнем слушании ответчики и их представители отсутствовали, что не удивительно, так как Вашукевич и Кириллов находятся под стражей в Таиланде.

Как ранее сообщал «Новый День», десять граждан России, в том числе Рыбка и Лесли, были арестованы 26 февраля в курортной Паттайе по обвинению в нелегальной трудовой деятельности. Россияне проводили секс-тренинг в одном из отелей. Позже двоих отпустили, заставив уплатить штрафы. Другим предъявили более серьезные обвинения, а именно, в организации преступного сообщества, в сговоре для совершения преступления и организации предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц в составе ОПГ.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

Краснодар. Другие новости 08.07.18

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