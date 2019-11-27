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Среда, 27 ноября 2019, 13:03 мск

Новости Общество

Дерипаску и его родных лишили «золотых паспортов» Кипра

Фото: Reuters

Власти Кипра лишили троих россиян гражданства, выданного за инвестиции. Среди них миллиардер Олег Дерипаска. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на издание Politis.

Отмечается, что «золотые паспорта» заберут не только у тех, лиц которые входят в список, но и у их родственников. Кипрского гражданства, по данным издания, лишат миллиардера Олега Дерипаску и двоих его детей, экс-президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его супругу и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого же банка Александра Бондаренко, его супругу и двоих детей.

Кроме того, в список вошли восемь камбоджийцев, пять китайцев, двое кенийцев и малазиец. Впрочем, официально правительство Кипра не называло имен тех, кто будет лишен «золотого паспорта». Процедура лишения гражданства еще не завершена, и лица из списка могут подать апелляцию.

О том, что инвесторы, получившие «золотые паспорта» по ошибке, могут быть их лишены, ранее заявил президент Кипра Никос Анастасиадис. Глава государства уточнил, что таких случаев немного, и привел в пример финансиста Джо Лоу, который разыскивается за вывод 5 млрд долларов из суверенного фонда благосостояния Малайзии.

Глава МВД республики Константинос Петридис отметил, что власти Кипра намерены проверить еще 2 тысячи иностранцев, которые получили гражданство в обмен на инвестиции.

Никосия, Служба информации РИА «Новый День»

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