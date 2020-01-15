«Золотые паспорта» Мальты получили около десятка полных тезок представителей бизнес-элиты России

Правительство Мальты опубликовало список лиц, получивших гражданство островного государства в 2018 году. Среди получателей «золотых паспортов» оказались полные тезки российских миллиардеров.

В частности, в списке Мальты присутствует Александр Горбатовский. Человек с таким же именем является акционером АФК «Система», он занимает место в первой сотне богачей Forbes, передает РБК.

«Золотые паспорта» получили полные тезки основного владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова, основателя и председателя совета директоров группы компаний «Гута» Юрия Гущина, основателя и члена совета директоров сети «Магнолия» Леонида Лунева, бывшего главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева.

Есть в перечне и Юрий Находкин, так зовут гендиректора компании Gamma Development, члена политсовета калининградского регионального отделения «Единой России», а также Леонид Шоршер и Сергей Камзин – тезки членов совета директоров Сити Инвест банка.

Среди получателей гражданства Мальты присутствует председатель совета директоров чаефасовочной компании «Май», экс-депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко и его супруга. Бизнесмен, в отличие от других фигурантов списка, не стал отрицать, что получил «золотой паспорт». «Речь идет о глобализации бизнеса – мы уже сейчас экспортируем чай и кофе в 54 страны и планируем удвоить количество экспортных стран в ближайшие годы», – прокомментировал Лисиненко.

Кроме того, в списке есть тезки партнера адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Василия Торкановского и членов его семьи.

В общей сложности в 2018 году гражданство Мальты получили более 3,5 тысячи человек. Кроме россиян в перечне есть имена пятерых членов королевской семьи Катара. Для того, чтобы получить «золотой паспорт» Мальты нужно внести 650 тысяч евро в национальный инвестиционный фонд, дополнительно вложить 150 тысяч евро в экономику страны и приобрести или арендовать недвижимость на ее территории.

Как сообщал «Новый День», осенью прошлого года власти Кипра заявили, что лишат «золотых паспортов» 26 человек, среди которых девять россиян. По данным кипрского издания Politis, в итоге гражданства страны лишились бизнесмены Олег Дерипаска, Александр Бондаренко и Владимир Столяренко, а также члены их семей.

Валетта, Служба информации РИА «Новый День»

Валетта. Другие новости 15.01.20

«РСГ-Академическое» впервые признали лидером по объему ввода жилья. / США отложили отмену пошлин на китайские товары. / Сессия заксо начнется с вопроса строительства мусорных полигонов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»