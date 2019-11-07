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Четверг, 7 ноября 2019, 09:49 мск

Новости Общество

Девять россиян лишатся кипрского гражданства

Власти Кипра решили аннулировать гражданство 26 человек, выданное в обмен на инвестиции. Об этом сообщает Cyprus-Mail со ссылкой на министра внутренних дел Константиноса Петридеса.

Так называемых «золотых паспортов» лишились девять граждан России, один гражданин Малайзии, два – Кении, пятеро китайцев, один иранец и восемь граждан Камбоджи. МВД Кипра не уточняет имен лиц, которых лишили гражданства.

О том, что инвесторы, получившие «золотые паспорта» по ошибке, могут быть их лишены, накануне заявил президент Кипра Никос Анастасиадис. Глава государства уточнил, что таких случаев немного, и привел в пример финансиста Джо Лоу, который разыскивается за вывод 5 млрд долларов из суверенного фонда благосостояния Малайзии.

Напомним, в прошлом году прошение о предоставлении кипрского гражданства среди прочих подавал российский бизнесмен Олег Дерипаска. Его представитель объяснил это тем, что у бизнесмена широкий круг интересов и он постоянно передвигается по миру.

Также появлялась информация о том, что власти Кипра предлагали гражданство российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу. Не исключено, что бизнесмен отклонил предложение, его представитель настаивает, что у Вексельберга есть только одно гражданство.

Никосия, Служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Кипр

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