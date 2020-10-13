Кипр закрывает программу выдачи «золотых паспортов»

Власти Кипра приняли решение остановить программу получения гражданства через инвестиции в экономику страны. Об этом сообщает газета «Катимерини» со ссылкой на представителя правительства Кириакоса Кушоса.

«Власти приняли решение остановить действие программы «Гражданство через инвестиции» в ее нынешней форме, начиная с 1 ноября», – сообщил Кушос. По его словам, отказ от программы был инициирован министрами внутренних дел и финансов, также его поддержали и другие члены кипрского кабмина.

Возможность возобновления выдачи гражданства в обмен на инвестиции будет рассмотрена после завершения разбирательства. Ранее в СМИ появилась информация, что в кипрской схеме «золотых паспортов» имелась коррупционная составляющая.

Как сообщал «Новый День», осенью прошлого года власти Кипра заявили, что лишат «золотых паспортов» 26 человек, среди которых девять россиян. Выяснилось, что некоторые из получивших таким образом гражданство людей виновны в отмывании денег, коррупции и других преступлениях.

Никосия, Зоя Осколкова

Никосия. Другие новости 13.10.20

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