Кипр незаконно выдал более 3,5 тысячи «золотых паспортов»

Независимая комиссия пришла к выводу, что правительство Кипра незаконно выдало более 3500 паспортов по программе «гражданство в обмен на инвестиции». Об этом сообщает Associated Press.

Согласно промежуточному отчету независимой комиссии, которая работает по поручению президента Никоса Анастасиадис, более половины документов, выданных за 13 лет, были получены нелегально. Речь идет о членах семей инвесторов, на которых не распространялся закон о «золотых паспортах».

Другая ошибочная трактовка закона позволила выдавать документы высшим руководителям зарубежных и кипрских компаний, которые не делали личных инвестиций на Кипре. По мнению членов комиссии, эти люди не могут считаться инвесторами, потому что не владеют компаниями.

В результате комиссия обвинила правительство Кипра в «неадекватной проверке» заявок зарубежных инвесторов на получение гражданства и в нарушении при его выдаче «основных принципов естественной справедливости и управления во благо».

Программа выдачи гражданства за инвестиции действовала на Кипре с 2002 по 2020 год. Всего было выдано 6779 «золотых паспортов». Поводом для проверки послужило расследование Al Jazeera, в котором говорилось, что республика продавала паспорта сомнительным личностям.

Никосия, Зоя Осколкова

Никосия. Другие новости 28.04.21

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