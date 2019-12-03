Еврокомиссия требует от Кипра объяснить лишение «золотых паспортов»

Еврокомиссия требует разъяснений от властей Кипра по делу о лишении гражданства 26 иностранцев. Никосия должна ответить до 6 января 2020 года.

Европейские чиновники просят пояснить, что за ошибки имеются в виду, которые были допущены при выдаче так называемых «золотых паспортов». Еврокомиссию также интересует, намерены ли кипрские правоохранители расследовать нарушения, допущенные при выдаче гражданства, передает Reuters.

Кроме того, власти Кипра должны рассказать о своих планах по предотвращению незаконной и рискованной выдачи европейского гражданства в будущем.

О том, что инвесторы, получившие «золотые паспорта» по ошибке, могут быть их лишены, в начале ноября заявил президент Кипра Никос Анастасиадис. Глава государства уточнил, что таких случаев немного, и привел в пример финансиста Джо Лоу, который разыскивается за вывод 5 млрд долларов из суверенного фонда благосостояния Малайзии.

Имен вошедших в список кипрские власти не называли, но стало известно, что гражданства лишатся 26 человек, среди которых девять россиян. По данным издания Politis, «золотой паспорт» заберут и у миллиардера Олега Дерипаски, а также у двоих его детей. Впрочем, представители бизнесмена заявили, что никакого уведомления от властей Кипра Дерипаска не получил.

Никосия, Служба информации РИА «Новый День»

Никосия. Другие новости 03.12.19

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