Власти Кипра продолжат чистки держателей «золотых паспортов»

Власти Кипра намерены проверить еще 2 тысячи иностранцев, которые получили гражданство в обмен на инвестиции. Об этом заявил глава МВД республики Константинос Петридис.

По его словам, в отношении некоторых фигурантов власти уже начали сбор информации, по другим – пока запросили необходимые сведения. О каких именно данных идет речь, министр не уточнил, передает издание Philnews.

При этом Петридис подчеркнул, что аннулирование гражданства у тех, кто попал в черный список – процесс небыстрый.

Ранее кипрские власти решили аннулировать гражданство 26 человек, выданное в обмен на инвестиции. Так называемых «золотых паспортов» лишились девять граждан России, один гражданин Малайзии, два – Кении, пятеро китайцев, один иранец и восемь граждан Камбоджи.

О том, что инвесторы, получившие «золотые паспорта» по ошибке, могут быть их лишены, заявлял президент Кипра Никос Анастасиадис. Глава государства уточнил, что таких случаев немного, и привел в пример финансиста Джо Лоу, который разыскивается за вывод 5 млрд долларов из суверенного фонда благосостояния Малайзии.

Никосия, Служба информации РИА «Новый День»

Никосия. Другие новости 08.11.19

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